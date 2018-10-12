Sporun devleri ödüllendiriliyor  

Spor ve siyaseti buluşturan etkinlik kapsamında başarılı sporculara ve spora destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ödül dağıtıyor. Aymir Turizm tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyonun 5’incisi, görkemli bir geceye ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun desteklediği organizasyonda, yılın sporcuları, yılın spor kulübü, yılın spor adamı, yılın antrenörü, yılın spora destek veren yerel kurumu, yılın spora destek veren yerel kurum yöneticisi, yılın özel projesi, yılın spora destek veren medya kuruluşlarına ödül verilecek. Onur ödüllerinin de dağıtılacağı gece, her sene olduğu gibi 2019’da da spor ve siyasetin önemli isimlerini buluşturacak. Verdiği ödüllerle Türk sporunu teşvik eden ve Türk sporunun gelişmesine katkı sağlayan organizasyonda, aynı zamanda amatör sporcuların da başarıları ödüllendiriliyor. Aymir Turizm Genel Koordinatörü Semih Zazaoğlu, ödül gecesinin organizasyonuna büyük önem verdiklerini söyledi. Böyle büyük bir organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Zazaoğlu, gecenin kusursuz olması için şimdiden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.