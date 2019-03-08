Star’a ‘Yılın En’leri Ödülü

Ekonomize Dergisi ve Ankara Sesi Gazetesi’nin işbirliğinde dağıtılan ‘Yılın En’leri ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ana teması ‘Kadının Gücü’ olarak belirlenen törende, Türk toplumunda kadının siyasetten ekonomiye, sanattan medyaya kadar yönlendirici, uzlaştırıcı ve yaratıcı deneyimlerine ışık tutuldu. Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, kadına değer veren toplumların geliştiğine ve yükseldiğine dikkati çekti. Ekonomi ve medyanın zirvesindeki isimlerin ödüllendirildiği geceye, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın ile AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Törende, inşaattan lojistiğe, AVM’lerden medyaya kadar birçok sektörde başarılı olanlara ödülleri takdim edildi. Yılın En’leri töreninde Star Gazetesi Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş da ödüle layık görüldü. Talat Doymuş ödülünü Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz ile ANGİAD Yüksek İstişare Başkanı Yunus Demirci’den aldı.