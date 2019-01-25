Su altı dünyasının kurtarıcı elleri

Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi, şehre 112 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü Baraj Gölü’nde yaz-kış demeden dalış eğitimi yapıyor. Altı Arama ve Kurtarma ekibi olarak tatlı su barajlarında görüş imkanı en iyi durumda olan Kesikköprü Barajı’nda peş peşe dalışlar yaptıklarını belirten Ekip Amiri Mesut Bozkurt, her zaman göreve hazır olduklarını söyledi. Su sıcaklığının 5 derece olduğunu ancak derine indikçe daha da azaldığını belirten Bozkurt, “Şu anda soğuk su eğitimlerimizi yaptık. Eğitimden ziyade her türlü su ortamına karşı bedenen ve malzeme olarak hazır olmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin her noktasında görev aldıklarını belirten Bozkurt, “Bugüne kadar Edirne’den Hakkari’ye, Kars’tan Muş’a kadar her türlü arama kurtarma faaliyetini gerçekleştirdik. Bugüne kadar 583 olaya müdahale ettik” diye konuştu.

KENDİMİZİ TEST EDİYORUZ

Dalgıçlardan Salih Kurumlu ise soğuk suda kendilerini test ettiklerini belirterek, “Eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Üşüdük aslına bakarsanız. 5 derecelik suda bu kadar kalmak sıkıntılı. Ekipman, malzeme ve kendimizi test ediyoruz” İfadesini kullandı. Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin kurucularından ve aynı zamanda su altı fotoğrafçısı olan Tahsin Ceylan da, “Onlar, artık eğitmen düzeyinde arkadaşlar. Bu ekip 1997’de kuruldu. Kuruluşunda görev aldım. Türkiye’nin bu konuda yetişmiş en iyi ekibi diyebiliriz. Her türlü ortamda su altı arama kurtarma yapabilme yeteneğine sahipler. Buzun altı, buzun üstü dünyanın her tarafında her türlü sorumluluğu da alabilirler” dedi.