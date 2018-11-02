Suç ve Ceza kapalı gişe 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü yazar Dostoyevski’nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza’yı 15 yıl aradan sonra Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu. DT Edebi Kurul Başkanı ve Rejisör Bozkurt Kuruç’un yorumuyla sahnelenen eser, Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde prömiyer yaptı. Başkentliler’in büyük ilgi gösterdiği oyun her gün kapalı gişe sahneleniyor. 10 Kasım’a kadar devam edecek olan oyunun biletlerinin tamamı satıldı.

Dostoyevski’nin yazdığı, Gaston Baty’nin sahneye uyarladığı ve Bertan Onaran’ın Türkçe’ye çevirdiği oyun, Raskolnikov’un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu ediniyor. Dekor tasarımını Güven Öktem, giysi tasarımını Gül Emre, ışık tasarımını Ersen Tunççekiç, müziklerini Can Atilla ve dans düzenini Yıldız Venedik’in yaptığı oyunda, Raskolnikov’u Buğra Koçtepe, savcı Porfir’i Nihat Hakan Güney ve Raskolnikov’un yakın arkadaşı Razumikin rolünü de Orhan Özyiğit canlandırıyor.