Suç ve Ceza kapalı gişe
Rus Yazar Dostoyevski’nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza’ Ankara Devlet Tiyatroları tarafından 15 yıl aradan sonra yeniden sahneleniyor. Oyunun biletleri günler öncesinden tükendi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü yazar Dostoyevski’nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza’yı 15 yıl aradan sonra Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu. DT Edebi Kurul Başkanı ve Rejisör Bozkurt Kuruç’un yorumuyla sahnelenen eser, Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde prömiyer yaptı. Başkentliler’in büyük ilgi gösterdiği oyun her gün kapalı gişe sahneleniyor. 10 Kasım’a kadar devam edecek olan oyunun biletlerinin tamamı satıldı.
Dostoyevski’nin yazdığı, Gaston Baty’nin sahneye uyarladığı ve Bertan Onaran’ın Türkçe’ye çevirdiği oyun, Raskolnikov’un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu ediniyor. Dekor tasarımını Güven Öktem, giysi tasarımını Gül Emre, ışık tasarımını Ersen Tunççekiç, müziklerini Can Atilla ve dans düzenini Yıldız Venedik’in yaptığı oyunda, Raskolnikov’u Buğra Koçtepe, savcı Porfir’i Nihat Hakan Güney ve Raskolnikov’un yakın arkadaşı Razumikin rolünü de Orhan Özyiğit canlandırıyor.
KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019’un, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olduğunu söyledi. Bu kapsamda Dostoyevski’nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza’yı sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Kurt, Devlet Tiyatroları’nın yerli eserlerin yanı sıra her yıl olduğu gibi büyük dünya klasiklerini de sahnelediğini hatırlattı. Oyunun rejisörü Bozkurt Kuruç ise Dostoyevski’nin, Suç ve Ceza adlı romanında önce bir fikri gündeme getirdiğini ve ana temanın o fikirden oluştuğunu belirterek, “O fikir Rusya’daki çarlık döneminde ekonominin ve sosyal yapının en bozuk olduğu dönemlerdeki halkın yaşadığı ortamda oluşur, gündeme gelir. Dolayısıyla bir teorik düşünce yüzünden cinayet işleyen bir hukuk öğrencisi, daha sonra vicdanıyla baş başa kaldığı zaman yaptığı suçu itiraf etmek durumundadır ve böylece oyunumuzun ana teması ortaya çıkar” diye konuştu.
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