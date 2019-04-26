Sünnet kayıtları başladı

Etimesgut Belediyesi, ilçede ikamet eden, 2015 ve öncesi doğan tüm çocukları ücretsiz olarak hijyenik bir ortamda uzman hekimlerce sünnet ettirecek. Kayıt için ikametgah belgesi ve sünnet olacak çocuğun kimlik ve fotokopisi yeterli olacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başvuruları kabul ederek, işlemlerle ilgili detaylı bilgilendirmeyi ailelere yapacak.Toplu Sünnet Şöleni kapsamında sünnet ettirilen çocukların sünnet kıyafetleri de belediye tarafından karşılanacak. Sünnet işlemlerinin tamamlanmasının ardından geleneksel sünnet şöleni yapılması planlanıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilkini 1999’da yaptıkları toplu sünnet şöleni kapsamında 20 bini aşkın Etimesgutlu çocuğu sünnet ettirdiklerini ifade ederek, “Geleneğimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Sünnet çağına gelmiş tüm yavrularımızın bu hizmetimize katılımının sağlanması için ailelerimizi davet ediyorum” dedi. Yenimahalle Belediyesi de ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kayıtları bugün başlıyor. Yenimahalle’de ikamet eden her ailenin faydalanabileceği sünnet şöleni kayıtları 10 Mayıs’a kadar yapılabilecek. 700’den fazla çocuğun sünnet edileceği şölende, sünnet kıyafetleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından verilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen halkın sağlık işleri müdürlüğüne ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle müracaat etmesi yeterli olacak.