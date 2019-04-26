18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9386
  • 6,6354
  • 245.755
  • 94.826
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Sünnet kayıtları başladı

Etimesgut ve Yenimahalle Belediyeleri, toplu sünnet kayıtlarına başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Etimesgut Belediyesi, ilçede ikamet eden, 2015 ve öncesi doğan tüm çocukları ücretsiz olarak hijyenik bir ortamda uzman hekimlerce sünnet ettirecek. Kayıt için ikametgah belgesi ve sünnet olacak çocuğun kimlik ve fotokopisi yeterli olacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başvuruları kabul ederek, işlemlerle ilgili detaylı bilgilendirmeyi ailelere yapacak.Toplu Sünnet Şöleni kapsamında sünnet ettirilen çocukların sünnet kıyafetleri de belediye tarafından karşılanacak. Sünnet işlemlerinin tamamlanmasının ardından geleneksel sünnet şöleni yapılması planlanıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilkini 1999’da yaptıkları toplu sünnet şöleni kapsamında 20 bini aşkın Etimesgutlu çocuğu sünnet ettirdiklerini ifade ederek, “Geleneğimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Sünnet çağına gelmiş tüm yavrularımızın bu hizmetimize katılımının sağlanması için ailelerimizi davet ediyorum” dedi.  Yenimahalle Belediyesi de ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kayıtları bugün başlıyor. Yenimahalle’de ikamet eden her ailenin faydalanabileceği sünnet şöleni kayıtları 10 Mayıs’a kadar yapılabilecek.  700’den fazla çocuğun sünnet edileceği şölende, sünnet kıyafetleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından verilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen halkın sağlık işleri müdürlüğüne ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle müracaat etmesi yeterli olacak. 

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

Hakaretler yağdıran yolcu için harekete geçecek

Hakaretler yağdıran yolcu için harekete geçecek

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?
 

POPÜLER HABERLER

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?

Fenerbahçe'nin çılgın transfer listesi

Fenerbahçe'nin çılgın transfer listesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA