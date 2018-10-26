Şüphelilere ‘akıllı’ takip 

Başken‘e 'akıllı parklar' geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenliğini önceleyen yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. İlk kez Sincan Harikalar Diyarı’nda hayata geçirilen ‘Akıllı Park Sistemi’ parka giren şüphelileri tespit ederek uyaracak. ‘Akıllı Park Sistemi’ne geçilecek parklarda kurulacak operasyon merkezi, kayıp eşya ya da şüpheli eşya bildiriminden, kayıp çocuk ya da çocuk kaçırmaya, şüpheli kişi bildirimden tehlikeli bölgeye girişe kadar birçok konuda uyarı verecek. Parklardaki güvenlik kameraları başta olmak üzere havadan drone çekimi ile de olaya anında müdahale edilebilecek. Kara Liste’de yer alan şüpheli şahısların kolaylıkla tespit edilmesini de sağlayacak olan sistemde, kaybolan bir çocuğun bulunması halinde güvenlik görevlisi tarafından videosu canlı olarak kaydedilerek, kimliği belirlenerek ailesine teslim edilecek.

KONTROL MERKEZİ KURULACAK

Emniyet Müdürlüğü ile entegre sağlayacak olan sistem için her parkta Komuta Kontrol Merkezi kurulacak. Akıllı Operasyon Merkezi sayesinde güvenlik görevlileri de telsizler aracılığıyla anında uyarılarak, olay yerine daha hızlı ulaşmaları sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Başkentliler’in güvenliğini öncelediklerinin altını çizerek, şunları söyledi. “Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mustafa Tuna, şehrimizi akıllı sistemlerle yöneterek, insanlarımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak konusunu çok önemsiyor ve bu konuda oldukça hassas. Biz de bu hassasiyet ışığında parklarımızı ziyaret eden vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamayı öncelikli amaç edindik. Teknolojiyi en ileri seviyede kullanarak güvenlik önlemlerimizi alıyor ve ortaya çıkabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Başkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturundan yola çıkarak bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”