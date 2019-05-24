Suriyeli öğrencinin Türk müziği aşkı

Suriye'deki iç savaş sebebiyle 5 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınarak Ankara’ya yerleşen Amir Raejocha’nın müzik yeteneği ortaokul sıralarında öğretmenleri tarafından keşfedildi. Sesinin güzelliği ve müziğe olan kabiliyeti fark edilen Raejocha okulun korosuna alındı. Daha sonra imam hatip ortaokulları arası ilahi yarışmasında ikinci olan Raejocha, kentin ilk ve tek güzel sanatlar lisesi müfredatı uygulayan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazandı.

Ankara’da liseler arası ses yarışmasında, güftesi Yahya Kemal Beyatlı, bestesi ise Münir Nurettin Selçuk’a ait ‘Aziz İstanbul’ adlı eseri seslendirerek ikinci olan ve aynı zamanda ney üfleyen Raejocha, Türk din musikisi alanında profesyonel anlamda iyi bir eğitim almayı hedefliyor.

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Raejocha, ülkesinde iç savaşın yoğun yaşandığı dönemde ailesi ve 4 kardeşiyle Ankara’ya gelip yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

HİÇ İLGİM YOKTU

Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim görürken sosyal uyum konusunda bazı sorunlar yaşadığını belirten Raejocha, “Öğretmenlerim Türk müziğini öğretmeye çalıştı. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Türk müziği, Arap müziğine yakın. Ney öğreniyorum. Bir süre ara verdim. Şimdi yine devam edeceğim. Türk müziğinde Arap makamına yakın olduğu için ‘Hicaz’ makamını seviyorum” dedi. Ortaokullar arası ilahi yarışmasında sözleri Osman Hulusi Efendi’ye ait ‘Cuşa Gelir Dağ ile Taş’ ve liseler arası ses yarışmasında ise ‘Aziz İstanbul’ eserleriyle ikincilik kazandığını anlatan Raejocha, “Aziz İstanbul eserini seslendirirken sözlerini Türkçe açısından değerlendirdim, çünkü Türkiye’ye ait bir eser ve sözleri İstanbul’a yazılmış. Bu yüzden Türkçe anlamıyla düşündüm. Bazı eserlerin kelimeleri, sözleri Arapça’ya yakın. Onları, Arapça açısından değerlendiriyorum. İstanbul’a hiç gitmedim, gitmek istiyorum. İstanbul Boğazı’nda ‘Aziz İstanbul’ eserini seslendirmek isterim” diye konuştu, Türkçenin ve Türk müziğinin hayatına önemli etkiler yaptığını ve Suriyeli arkadaşları ile akrabalarının kendisi gibi olmayı çok istediğini belirten Raejocha, ileride Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim görüp iyi bir müzisyen olmak istediğini söyledi.