Suriyeliler’in dramı fotoğraflarla anlatıldı
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için hazırlanan ‘Misafir Mültecilik’ temalı fotoğraf sergisi, Ankaralılar’ın beğenisine sunuldu.
Ankara Cer Modern’deki serginin açılışında konuşan TFMD Başkanı Rıza Özel, sergilenen fotoğrafların arşivlerinin sadece küçük bir bölümü olduğunu belirterek, “Bir durum daha var ki sürecin başlangıcı orada, yaşanan katliamlar, zulüm ve baskılar da var arşivimizde. Bu göçün nedeni sayılabilecek vahşet” dedi. Ziyarete 10 gün boyunca açık kalacak sergide 26 foto muhabirinin çektiği kareler yer alıyor. Ayrıca, yaşları 16- 20 arasında değişen 22 Suriyeli mülteci çocuğun çektiği fotoğraflar da sergide yer alıyor.
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