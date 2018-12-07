Sürpriz projelerle geliyoruz

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Özhaseki, kurduğu özel ekiple Ankara için hazırladığı yeni projeler üzerinde yoğunlaştı. Başkent için sürpriz projeler hazırladıklarını belirten Özhaseki, Ankara’nın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Ulaşımdan çevreye, turizmden kültür sanata kadar mega projelerle seçmenin karşısına çıkacaklarını belirten Özhaseki, önümüzdeki günlerde daha geniş açıklamada bulunacak. Özhaseki’nin projeleri arasında Ulaşım Master Planı, Başkent’i kayağın merkezi yapacak olan Elmadağ Master Planı, mega parklar, çevre, kültür sanat, tarihi eserlerin canlandırılması, turizm, sosyal hizmetler ve engelli çocuklara yönelik projeler bulunuyor. AK Parti il ve İlçe teşkilatlarıyla biraya gelerek değerlendirmeler yapan Mehmet Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde her zaman olduğu gibi güvenilir, ehliyetli kadrolara oy verileceğinin altını çizdi.

BİZ KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ

AK Parti’nin belediyecilikte bir çığır açtığını belirten Özhaseki, “94 adeta bir dönüm noktasıdır. Hizmet belediyeciliği başladı. O günkü sloganımız şuydu: ‘Kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız, hizmet edeceğiz. Sadece hizmet’, Elhamdülillah dediğimizi yaptık. O tam takır kasalar parayla doldu. Her taraf hizmetle tanıştı” diye konuştu. AK Parti’nin zaman içinde kendisini yenileyerek, sosyal belediyeciliği getirdiğini hatırlatan Özhaseki, birçok sosyal faaliyette AK Parti belediyelerinin öncü rol oynamaya başladığını söyledi. Bunun ardından marka şehirler döneminin başladığını anlatan Özhaseki, “Şimdi ise Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle yeni bir çığır daha açıyoruz, gönül belediyeciliği. Yani biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizi zorlayan yok.Karşımızdaki partilerden siz de şunu yapsanız diyecek hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. Özhaseki, “Bizi takip edecekler merak etmeyin. Emin olun bu konuda her türlü açılımı yapan, yenilikleri ortaya koyan, şampiyon da zaten biziz. Onlar bizi takip ediyor. Takip ederken çok da komik duruma düşüyorlar ya neyse alışacaklar zaman içerisinde. Fakir fukaranın evine gidince ayakkabıyla başköşeye oturmanın bir manası var mı? Adamcağızın evine girmişsin hiç değilse ayakkabını çıkar ya kapıda. Ramazan sofrasında diz kıracaksın, masa yok mu diye sormanın âlemi yok” diye konuştu.

TARİH VERİP YAPACAĞIZ

Ankara’nın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Mehmet Özhaseki, “Şimdiye kadar o kadar çok proje yapıldı ki yapanlardan Allah razı olsun. Taşı taşın üzerine koyan herkesten Allah razı olsun. Hiç kimseyle kötü bir işimiz olamaz. Kötü bir şey de söyleyemeyiz zaten. Emeklere dua ederiz. Eğer bir hata varsa zaten Allah sorar onu” yorumunu yaptı. Şimdi yeni bir dönem olduğunu, yaşamın olduğu yerde ihtiyaçların bitmeyeceğini belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, şöyle devam etti: “10 sene sonra gelecek arkadaşlar yeni projeler anlatacaklar. Bu, eskilerin yapmadığı anlamına gelmiyor. Yeni yeni projelerle bizim ortaya çıkmamız gerekiyor. Şimdi o projeleri hazırlıyoruz. Sürpriz projelerimiz var. Ankara’da insanların aklından geçip de ya şunlar da yapılsaydı dedikleri ne varsa İnşallah o projelerin içinde göreceksiniz. Bire bir tarih verip yapacağız. Onları yapmaya bizim gücümüz yeter. Bilgimiz var zaten. Birikimimiz de var. Elhamdülillah siyasi gücümüz de var.“