Suya sıkı denetim

9 merkez ilçedeki şehir şebekesine günlük 1 milyon 300 bin metreküp su verdiğini ifade eden Prof. Dr. Cumali Kınacı, kayıp ve kaçakları engelleyerek su tüketimini 1 milyon metreküpün altına düşürmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu çalışma ile yılda 110 milyon metreküp suyun tasarruf edilebileceğine dikkati çeken Kınacı, Ankara’nın 3 aylık su ihtiyacına denk gelen miktarın parasal değerinin ise 600 milyon TL olduğunu vurguladı.

BASINÇ ÖLÇÜLECEK

Musluklardan akan suyu kaliteli ve sağlıklı bir şekilde abonelere ulaştırmak için büyük titizlik içinde çalıştıklarının altını çizen Kınacı, bunun yanı sıra her bir damlası değerli olan sudaki fiziki kaçak kullanımının önüne geçecek projeye; Altındağ, Gölbaşı, Çankaya ve Sincan’dan başladıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şebekesinde vanalarla su giriş çıkışlarının kontrol edildiği izole alt bölgeler oluşturulacağını belirten Kınacı, “Her bir alt bölgedeki izole bölgenin seçilen noktalarında 24 saat boyunca basınç ve debilerin ölçümü yapılarak otomatik olarak kaydediliyor. Geliştirilen hidrolik ve akustik yöntemlerle ayrıca şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı olan yerler de tespit edilerek, anında müdahale ediliyor” diye konuştu. Oluşabilecek su arızalarının, şebekenin sürekli izlenmesi sonucunda anında fark edileceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Şebekede sağlanan hâkimiyet sayesinde ekiplerimiz arızalara anında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Böylece olası su kayıplarının da önüne geçeceğiz” dedi. Projenin tüm Ankara’yı kapsayacak şekilde devam edeceği bilgisini veren Kınacı, “Çalışmalarımızı merkez ilçelerde 4 yıl, çevre ilçelerde ise 5 yıl içinde tamamlayacağız. Böylece hem suyun boşa akarak ziyan olmasını önleyeceğiz, hem de ASKİ’nin bütçesine büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu.