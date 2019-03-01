Tanzim Çadırları’nda bakliyat satışı başladı

Daha önce sadece sebze satışı yapılan çadırlarda, elma, yeşil mercimek ve nohut da tezgâhlardaki yerini aldı. Üreticiden doğrudan halka satış yapan Tanzim Çadırları’nda, domates, salatalık, biber, kabak, patates satışı 15 gündür devam ediyordu. Bu ürünlere yeşil ve kırmızı elmanın yanı sıra nohut da dahil oldu. Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı başlatılan satışlarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilen, mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri satışa sunuldu. İlk gün 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton da elma satıldı. Market fiyatlarına oranla yüzde 40 daha ucuz satılan ürünlerin satış fiyatları ise: Nohut 2 (Kg) 11 TL, mercimek (2Kg) 9 TL, pirinç: (5 Kg) 30 TL.