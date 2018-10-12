Tarihi opera binası 70 yıl öncesine döndü

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) perdelerini 20 Ekim’de açıyor. Sanatçılar yeni sezonun hazırlıklarını hızla tamamlarken, restore edilen tarihi opera binası da sanatseverlerin karşısına 70 yıl önceki yüzüyle çıkmak için gün sayıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, “Normalde tadilatın bitişi 2019 sonbaharı olacaktı. Ama biz Ankaralı izleyicilerimizi bu güzel, tarihi salondan mahrum etmek istemedik. Yüklenici firma ile konuştuk, sağ olsun onlar da ellerinden geleni yaptılar” dedi. Sezon açılışında diğer bölgelere göre sadece 15-20 günlük bir gecikme olacağını belirten Karahan, “Kısmet olursa 20 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Opera ve Balesi bu tarihi, bu muhteşem sahnesinde sezonuna başlayacak” diye konuştu.

İLK KEZ RESTORE EDİLDİ

Restorasyon ve tadilat sürecinin ilerleyişine ilişkin bilgi veren Karahan, en büyük problemin 70 yıldır el değmemiş havalandırma sisteminde yaşandığını söyledi. Bu sistemin baştan aşağı yenilendiğini belirten Karahan, “Opera binasının tarihinde ilk kez bir yenileme yapıldı. Çünkü bundan öncekiler hep tadilat anlamında yapılmış. Şu an dış cephesindeki uçuk pembe renk aslında ilk rengi. Binamızın şu anda görülen renkleri, ışıkları, dışarıdan görüntüsü, fuayedeki hali operamızın 70 sene önceki ilk haline dönüyor” ifadelerini kullandı.

Sanatseverlerin opera ve bale temsillerine gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Karahan, “Hiç operayla tanışmamış, operayı bilmeyen izleyicilerimizi de temsillerimize davet etmek isterim. En azından fikir sahibi olmak için. Beğenirler veya beğenmezler ama en azından bir opera temsilini izleyerek fikir sahibi olmalarını isterim ki muhtemelen çok sevip beğenecekler ve devamı da gelecektir diye düşünüyorum” çağrısında bulundu.

YENİ SEZONDA SÜRPRİZ ESERLER

Murat Karahan, sezon açılışıyla birlikte seyirciyle buluşacak eserlere ilişkin de şunları söyledi. “Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde geçen sezondan devam eden Carmen, Aşk İksiri, 4. Murat, Fındıkkıran, Zorba, Frida gibi eserlerimiz bu sezonda da olacak ama aynı zamanda yepyeni eserlerimiz de sahnelenecek. Yeni sezonda çok sürpriz ve heyecan verici eserler var. Kasımın ilk haftası Troya’nın prömiyerini yapacağız, hazırlıklar devam ediyor. Dünya müzik tarihinin en sevilen eserlerinden Damdaki Kemancı’yı bu sene sahneye koyuyoruz. Daha sonrasında yeni eserimiz olarak Turandot’u sahneye taşıyacağız. Aspendos’ta takip edenler bilir, muhteşem bir dekor ve sahneleme yapılmıştı. Ardından da Muhlis Sabahattin Ezgi’nin Ayşe operetini inşallah ilkbaharda izleyicimizle buluşturacağız”