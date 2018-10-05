Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Tarım ve hayvancılığa büyük destek 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin ekonomik yönden desteklenmesi noktasında önemli kararlara imza atmaya devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir Belediye Meclisi, kurum bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi konusunda protokol yapılmasına ilişkin başkanlık teklifini oy birliğiyle kabul etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren imkanlar doğrultusunda çiftçilere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Başkan Tuna, bu desteklerin çeşitlendirilmesi yönünde projeler hazırlatıyor. Belediye Meclisi’ne sunulan başkanlık yazısında, “Üreticilerin, üretim alanlarında karşılaştıkları hastalık ve zararlılarla mücadele etmelerine destek olmak, ürün verimliliğini artırmak ve çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması…” ifadesi yer aldı. 

YENİ TEŞVİKLER YOLDA 

Kırsal ilçelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşın da ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Başkan Tuna imzalı bir başka yazı da Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. 

Hayvan üretiminin geliştirilmesi, hayvansal üretimden elde edilen gelirin artırılması ve buzağı kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan yazıda yer alan ‘Büyükşehir Belediyesi’nce ilçelerde tespit edilen ihtiyaçlar veya Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda protokol yapılarak, mal ve hizmet alımı yapılması’na yönelik talepte de oy birliği ile kabul edildi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA