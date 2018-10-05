Tarım ve hayvancılığa büyük destek 

Büyükşehir Belediye Meclisi, kurum bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi konusunda protokol yapılmasına ilişkin başkanlık teklifini oy birliğiyle kabul etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren imkanlar doğrultusunda çiftçilere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Başkan Tuna, bu desteklerin çeşitlendirilmesi yönünde projeler hazırlatıyor. Belediye Meclisi’ne sunulan başkanlık yazısında, “Üreticilerin, üretim alanlarında karşılaştıkları hastalık ve zararlılarla mücadele etmelerine destek olmak, ürün verimliliğini artırmak ve çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması…” ifadesi yer aldı.

YENİ TEŞVİKLER YOLDA

Kırsal ilçelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşın da ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Başkan Tuna imzalı bir başka yazı da Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.

Hayvan üretiminin geliştirilmesi, hayvansal üretimden elde edilen gelirin artırılması ve buzağı kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan yazıda yer alan ‘Büyükşehir Belediyesi’nce ilçelerde tespit edilen ihtiyaçlar veya Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda protokol yapılarak, mal ve hizmet alımı yapılması’na yönelik talepte de oy birliği ile kabul edildi.