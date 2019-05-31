Tasarımlarını kendileri sundu

Sergide kursiyerler de kendi tasarımları olan ürünleri defilede tanıttı. Serginin açılışını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kursiyerleri ve eğitmenleri kutladı. Yaşar, “Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bu kurslarımızın amacı ekonomiye katkı sağlamak, meslek öğrenmek ve istihdam yaratmaktır. Ancak YENİMEK’in benim için bir önemi daha var. Bizim zamanımızdaki o dostlukların, mahalle arkadaşlıklarının, komşulukların, birbirimizin sıkıntılarını giderme, paylaşmak, güzellikleri birlikte yaşamak için bu kursları açıyoruz. Öyle güzel anlar yaşıyorum ki, bu kurslarda oğluna kız bulanlar var, kızına eş bulanlar var, bundan çok memnun oluyorum. İşte böyle kaynaşacağız, birbirimizi seveceğiz’’ diye konuştu. Katılımın oldukça yoğun olduğu sergide kursiyerler de kendi tasarladıkları ürünlerle sahneye çıktı. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği defilede, kursiyerlerin ürünleri büyük alkış aldı.