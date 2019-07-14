Tatil kampları için başvurular başladı

Altınoluk ve Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde gruplar halinde tatil yapanlar, eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir hafta geçiriyor, hem de tarihi ve turistik mekanları gezme şansını yakalıyor. Kamp süresi içinde Çanakkale Gelibolu’daki Şehitlik, Altınoluk (Akçay), Edremit, Ayvalık ve Asos’a (Behramkale) geziler düzenleniyor. Gündüz saatlerinde gezi, yüzme ve eğlenceli spor aktiviteleri yapılırken, akşamları da ateş başında eğlenceler, Amfi Tiyatro’da animasyon gösterileri tatile renk katıyor. Tatil kamplarına katılmak isteyen yaşlı, engelli, şehit yakını ve öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler bankosuna istenilen evraklarla başvuru yapabiliyor. Öğrenciler için karne veya başarı belgesinin aslı ile fotokopileri, velisinin ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile birlikte), ikametgah belgesi ve 1 adet fotoğraf gerekiyor. 60 yaş üstü olanlar için gereken belgeler ise nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı. Engelli vatandaşlar için de engelli raporu fotokopisi, refakatçinin ve engelli vatandaşın nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile birlikte) ve 1 adet fotoğraf gerekiyor.