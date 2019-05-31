Tatile gedeceklere sigorta uyarısı

Aynı zamanda yola çıkacakların trafik kurallarına uyma konusunda da hassasiyet göstermelerini isteyen Yücel, tatile gideceklere arabalarına bakım yaptırmaları için de uyarıda bulundu. Trafiğe çıkan araç sayısının artması ve trafik kurullarına uyulmaması nedeniyle kazalarda artış yaşandığını belirten Yücel, bu kazaların hem vatandaşa hem de ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini hatırlattı.

MAĞDURİYET YAŞAMAYIN

Uzun yolda kaza riskine karşı kasko sigortası yaptırmanın da faydasını anlatan Yücel, “Kasko ortaya çıkan hasar maliyetinin karşılanması sürecinde değil, yol yardımı, ikame araç, barınma gibi ihtiyaçların da kısa sürede giderilmesi adına çok önemli avantajlar sağlıyor” dedi. Türkiye’de trafik kazası sayının çok olduğunu belirten Yücel, bayram tatillerinin yüksek maddi hasarlı en çok kaza yaşanan günler olduğuna dikkati çekti. Yücel, tatilde kazaya karışan vatandaşların anında sigorta acenteleriyle irtibata geçmesi konusunda öneride bulundu.