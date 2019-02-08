Teknik eğitimde İvedik OSB açılımı 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara’yı ziyaret etti. Özer, düzenlenen toplantıda, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve başlatılan yeni projeler hakkında bilgi verdi. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise son aylarda mesleki eğitimle ilgili sevindirici gelişmeleri takdirle izlediklerini, bu kapsamda yeni bir atılımı MEB ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinde mutabık kalınan toplantıda, sürecin hemen başlatılmasına karar verildi. Ayrıca iş birliğine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Teknopark Ankara’nın da dâhil edilmesi kararlaştırıldı.