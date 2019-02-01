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Termal sularımız Ruslar’a anlatıldı

Rusya’nın 6 önemli şehrini dolaşan Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık ve beraberindeki heyet, turizm acentaları, tur operatörleri, doktorlar ve gazetecileri Türkiye’nin termal sağlık tesisleri hakkında bilgilendirdi.

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Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), Rusya’nın Çelyabinsk, Ufa, Samara, Voronej, Krasnodar ve Soçi kentlerindeki önemli acente, tur operatörü, doktorlar ve basın mensuplarına Türkiye’nin termal zenginliklerini anlattı. Sağlık turizmiyle ilgili, Türkiye’nin termal tesisleri, fizik tedavi merkezleri ile uygulamaları hakkında bilgi verdiklerini belirten TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, tur acentelerinin ilgisini çektiklerini söyledi. Rusya’daki tur operatör ve acentelerin Türkiye’yi sadece deniz, kum ve güneş olarak bildiğini aktaran Yılık, “Türkiye’nin sağlık turizm potansiyelini, termal zenginliklerini duyan ve öğrenen tur operatörleri ile acenteler çok şaşırdı. Türkiye’ye en kısa zamanda paket ve tur satmak istediklerini söylediler” diye konuştu. 

Ziyaret ettikleri 6 kentten yıllık 2 milyona yakın turisttin Türkiye’ye geldiğini belirten Yılık, bölgeden sağlık turizmi için sadece 10 bine yakın turisttin giriş yaptığını söyledi. 

2 MİLYON TURİST GELİYOR 

Yılık, “Gerçekleştirdiğimiz organizasyon ve tanıtım çalışmalarıyla bu rakamı ilk etapta 100 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Termal ve kür paketleriyle ülkeye gelen turist 14 günlük konaklama yapıyor. Diğer türlü 7 günlük paketleri seçiyor. Amacımız, hem konaklama gece sayısını hem de kaliteli konaklama gelirini arttırmak. 

Böylelikle turist başına olan 690 dolarlık harcama limiti, 2-3 bin dolara çıkacaktır” dedi. Yılık, toplantılara partner olarak katılan Türk Hava Yolları (THY) temsilcilerinin de Türkiye’ye olan direkt uçuşlar hakkında bilgi verdiğini söyledi.  

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

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