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Termal tesisler dünyaya açılıyor

Termal tesisler, Türkiye’deki zenginlikleri değerlendirmek isteyen ancak kendi taleplerini karşılamadığından yakınan yabancı turistleri ülkemize çekmek için FTR (Fizik Tedavi Rehabilitasyon) başta olmak üzere bir dizi yeni hamleyi hayata geçirmeye başladı.

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Termal tesisleri dünyaya tanıtma amacıyla yola çıkan Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), yabancılardan gelen talepler doğrultusunda termal tesisler ile yurtdışı arasında köprü kuruyor. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, Rusya, Ortadoğu, Avrupa’nın çok sayıda ülkesinde yaptıkları araştırmada, termal turizmi yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul eden çok ciddi bir nüfus bulunduğunu ve bu kişilerin önemli bölümünün Türk termallerinin değerinin farkında olduğunu söyledi. Yılık, buna karşın Türk termal tutkunları ile yabancılar arasında ciddi fark olduğunu belirterek, Türkler’in yüzde 70’inin dinlenmek, stres atmak, eğlenmek, yabancıların ise yüzde 95 gibi büyük oranda tedavi amaçlı termali tercih ettiklerini vurguladı. Yılık, bundan yola çıkarak termal tesislerde FTR merkezlerinin kurulmasına yönelik dernek olarak büyük bir hamle başlattıklarını hatırlattı.  

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