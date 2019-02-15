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THK 94 yaşında

THK’nın ülke geneline yayılan 376 şube ve 4 eğitim merkeziyle faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle orman yangınlarına havadan müdahalede başarılı çalışmalara imza atan Kurum, bu yıl 94’üncü yaşını kutluyor. 

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Türk Hava Kurumu (THK) kuruluşunun 94’üncü yılını kutluyor. THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, 94 yıldır faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, geçen yıl uzman uçuş ekibi ve öğretmenleriyle 252 kişiye planör, 3 bin 418 kişiye paraşüt, 24 bin 131 kişiye model uçak, 75 kişiye yelkenkanat, 2 bin kişiye yamaç paraşütü kursu verdiklerini, ayrıca 40 hava gösterisi sunduklarını söyledi. 

HAVADAN SÖNDÜRME KABİLİYETİ 

Yavuz, THK’nın 6 ton su atma kapasitesine sahip 9 amfibik havadan yangın söndürme uçağıyla başarısını ülke sınırlarının dışına da taşıyarak Kıbrıs, Arnavutluk, Libya, İtalya ve Kore’de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığını hatırlattı.   

İLK VE TEK HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ 

Yavuz, Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin, sektörde havacılık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli personel yetiştirmek için 2011’den beri eğitimlerini sürdürdüğünü anlattı. Rafet Yavuz, “4 fakültede 13 bölüm, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsü ile Ankara ve İzmir’de eğitim veren THK Üniversitesi’nin mezunları, bugün ülkemizin en seçkin havayolu şirketlerinde görev alıyor” diye konuştu.  Kurumun sahip olduğu 17 hava ambulans helikopterleriyle yurdun her köşesinde gece gündüz acil hasta ve yaralıları en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırdığını da belirten Yavuz, THK’nın bütün bu çalışmalarını Türk milletinin katkılarıyla yaptığını vurguladı. 

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