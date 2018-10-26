Ticarette yerli para önerisi 

Panelde konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, ülkelerin yaşadığı döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi, ihracatın ve ticarette ulusal para kullanımının artırılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Erdal, son dönemde ABD ile yaşanan ekonomik gerilimin ardından yabancı paranın bir yatırım aracı olarak kullanılmasının sıkıntılarına şahit olduklarını dile getirdi. “İş insanları olarak böyle önemli süreçlerde, dalgalanan bu döviz kurlarının açtığı tahribatı en iyi yaşayanlardan biriyiz” diyen Erdal, ticarette yerli para biriminin kullanımının önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Erdal sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkelerin yaşadığı döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi, ihracatın ve ticarette ulusal para kullanımının artırılması son derece önemli. Türk lirasının dış ticarette kullanılabilmesinin ancak güçlü bir dayanışma ile mümkün olabileceğini düşünüyorum.”