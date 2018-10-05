Tıp dünyasında Hacettepe farkı
‘Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ listesinde, Hacettepe Üniversitesi kökenli 46 bilim insanı yer aldı. Turkishtime tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre hazırlanan listede, ilk sırada Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar bulunuyor.
46 bilim insanıyla araştırmaya damgasını vuran Hacettepe Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, listeye giren tek rektör olarak dikkati çekti. Özen’in eşi Prof. Dr. Seza Özen ise ilk 10 içindeki tek kadın olarak öne çıktı. Rektör Prof. Dr. Özen, listeye alınan araştırmacıların, Harvard, Yale, Hopkins gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile Türkiye’deki başarılı üniversitelerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Listede yer alan Hacettepe kökenli 46 bilim insanının 18’inin halen Hacettepe Üniversitesi’nde görev yaptığını belirten Özen, “Bu hocalarımızın varlığı bizim için büyük bir zenginlik. Çocuklarımıza bu değerli hocalar bilimsel alandaki başarılarıyla rol model oluyor. O zaman geleceğe güvenle bakabilmemiz mümkün olabiliyor” dedi.
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