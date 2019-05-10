Trafik kazalarına farkındalık sergisi

TESK Sanat Galerisi’nde bugün akşama açık kalacak sergide sanattan spora, siyasetten bürokrasiye kadar çeşitli kesimlerden kazalarda hayatını kaybeden 89 ünlünün görseli bulunuyor. Sergide, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayata veda eden Aytemiz Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın fotoğrafına da yer verildi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılda en az 1 milyon trafik kazasının meydana geldiğini hatırlatarak, “Bu kazalarda son 3 yılda toplam 25 bin 630 kişiyi kaybettik ve yaralan kişi sayısı da maalesef her yıl artıyor. Konfederasyon olarak, trafik kurallarına uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkati çekmek için kazalarda kaybettiğimiz toplumun yakından tanıdığı isimleri sergide her yıl olduğu gibi bu yıl da anıyoruz” ifadelerini kullandı.