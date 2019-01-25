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‘Troya’ yeniden Başkent’te

Devlet Opera ve Balesi,  Troya’yı bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Eser, İzmirli Ozan Homeros’un kaleme aldığı ‘İlyada Destanı’ndan, yaşandığı dönemin kadim değerine ve görkemine yakışır bir görüntü, ses, müzik ve dansla sahneye taşınıyor. 

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Devlet Opera ve Balesi’nin, (DOB) son yıllardaki en iddialı eserlerinden Troya, 29 Ocak ve 6 Şubat tarihlerinde ATO Congresium’da tekrar sanatseverlerle buluşacak. Proje üretimi ve sanat yönetmenliğini ünlü Tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a, koreografisi Volkan Ersoy’a ait ‘Troya’ adlı eserde, orkestra, koro ve balo olmak üzere 300 sanatçı sahneye çıkacak.  Eserde Paris karakterini Karahan, Hektor’u Tan Sağtürk, Homeros’u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Helen’i ise Soprano Seda Ayazlı üstlenecek. 

UNESCO tarafından ‘Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınışının 20. yılında, DOB Genel Müdürlüğü, bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedef ve amaçları doğrultusunda sürece muhteşem bir epik operayla destek vermenin heyecanını yaşıyor. Eser, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve İzmirli Ozan Homeros’un kaleme aldığı  ‘İlyada Destanı’ndan, yaşandığı dönemin kadim değerine ve görkemine yakışır bir görüntü, ses, müzik ve dansla sahneye taşınıyor. 

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