Tüccara PTT desteği 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik ve ekibiyle toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye’nin ikinci büyük odası olan Ankara Ticaret Odası ile PTT’nin yerli ve milli ekonomi seferberliğinde ATO üyelerinin işlerini ve ticaretlerini geliştirebilmeleri için ortaklaşa yapılabilecekler ele alındı. ATO Başkanı Gürsel Baran, PTT’nin çağın gereklerine göre yenilenmeyi başardığını, kargo taşımacılığına lojistik faaliyetleri de eklediğini, tüm bu çalışmaları da elektronik ticaret bölümüyle taçlandırdığını anlattı. ATO üyelerini lojistik, elektronik ticaret gibi konularda desteklemek ve yönlendirmek istediklerini belirten Baran, “Yerli ve milli şirketimiz PTT ile işbirliği halinde çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi. ATO ile PTT arasındaki işbirliğinin ilk ayağı elektronik ticaret olacak.

LOJİSTİK VE YAZILIM

Aynı zamanda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini de yürüten PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise, elektronik ticaret başta olmak üzere milli ekonomi seferberliği üzerine ATO ile ortaklaşa çalışma yapmayı istediklerini söyledi. Bozgeyik, “Elektronik ticaret yapmak isteyen ATO üyelerine lojistik ve yazılım desteği sağlayabiliriz” dedi. PTT’nin elektronik, kargo-lojistik ve bankacılık alanlarındaki faaliyetlerinde işbirliği yaptıklarına kazandığından fazlasını kazandırdığını anlatan Bozgeyik, “5 binin üzerinde noktada 10 bin aracımızla çalışıyoruz. Kargo taşımacılığında Türkiye’de payımız yüzde 35 seviyesinde” dedi. Bozgeyik, PTT’nin yenilikçiliği temel alan çalışmalarıyla dünyanın 70 posta şirketi arasında 7’nci sıraya yükseldiğini de hatırlattı.