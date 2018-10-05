Tuna, makam otomobilini şehidin oğluna tahsis etti 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Erkan Yiğit’in 7 Yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yiğit’in sünnet düğününde kendi makam otomobilini tahsis etti.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi’ndeki sünnet düğününe Yiğit, Tuna’nın makam otomobiliyle gitti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından seymenler gösteri sundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Yiğit’i bu özel gününde yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Yiğit’in amcası Hakan Yiğit, mutlu olduklarını belirterek, şehit kardeşinin ailesine sahip çıkan devlet büyüklerine teşekkür etti. Yiğit, “15 Temmuz sahipsiz değil. 15 Temmuz’larda acımız ve gözyaşlarımız olacak ama biz vatanımıza, milletimize hizmete devam edeceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna sağ olsun makam otomobilini gönderdi ve bizi duygulandırdı. Allah razı olsun” diye konuştu. Törene Ankara Vali Yardımcısı Metin Arslanbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı.