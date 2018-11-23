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Turizm ‘her şey dahil’den ibaret değil 

Tüm dünya İslam ülkelerinin temsilcileri ile bir ortak platform oluşturularak sağlık alanında işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi’ne konuşmacı olarak katılan Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, 57 İslam ülkesi ve 500’e yakın sağlık sektörü temsilcisine Türkiye’nin termal turizmini anlattı.

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Yabancı yatırımcılara sektörün geleceği hakkında da bilgiler veren Yorulmaz, “3 tarafı denizlerle kaplı ülkemizin sahil turizmi için çok iyi bir destinasyon olduğu apaçık ortada. Ancak Türkiye’de turizm her şey dahil konseptten ibaret değil” dedi. 

TERMALDE BİRİNCİYİZ  

Yorulmaz, “Ülkemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı kültür turizminde önemli bir destinasyon. 

Aynı zamanda kış turizminde de önemli bir potansiyele sahip. Bunun yanında termal turizmde tercih edilen ülkelerin başında geliyor” diye konuştu. Termal turizmde Türkiye’nin dünyada yedinci, kaynak bakımından ise Avrupa’da birinci sırada yer aldığını hatırlatan Yorulmaz,  Ankara’nın da sektörde hızla geliştiğine dikkati çekti. Ankara’nın önemli şifalı sulara sahip olduğunu anlatan Yorulmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Haymana suyunun ‘en iyi kaplıca suyu’ olarak tescillendiğini söyledi. Yorulmaz, termal turizmin en büyük avantajının 12 ay boyunca hizmet sunması olduğunu da dile getirdi.  

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