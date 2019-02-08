'Turizmci dijital çağa ayak uydurmalı'

Gün geçtikçe dijitalleşmenin turizm sektörünü büyük ölçüde etkilediğini belirten ATİD Başkanı Birol Akman, “Turizmciler dijital çağa ayak uydurmak zorundadır” dedi. Online sistemler hakkında bilgi verilen eğitime, ATİD üyesi turizmciler büyük ilgi gösterdi. İtibar yönetimi, online seyahat dünyası, bilgi akışı gibi konuların işlendiği eğitimde, online kanalların turizme etkisi hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Ankaralı turizmcilerin dijital platformları daha bilinçli ve etkin kullanmalarına katkıda bulunmak istediklerini belirten Akman, online rezervasyon payının sektörde gittikçe büyüdüğüne dikkati çekti. Başkan Birol Akman, düzenledikleri eğitimlerle Ankara turizmine katkı sağlamayı da amaçladıklarını dile getirdi.