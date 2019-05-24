Turizmcilerden destek çağrısı

Gecede konuşan ATİD Başkanı Birol Akman, tarihinde 3 önemli uygarlığa ev sahipliği yapan Ankara’yı yeniden kültür başkenti yapma noktasında büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Calışmalarını destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizmci dostlarına teşekkür eden Akman, “Katkı sağlamak ve sorunlarına birlikte çözüm üretmek için diğer Ankara milletvekillerimizi de yanımızda görmek istiyoruz” dedi.