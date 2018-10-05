Türk gözünden Hindistan

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ndeki sergi Hintlilerin geleneksel mum yakma seremonisiyle başladı. Hindistan’ın Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, fotoğraf sergisiyle Hindistan’ı Türklerin gözünden göstermek istediklerini söyledi. Bhattacharyya, sergi sayesinde Türkiye ve Hindistan arasında ne kadar çok ortak noktanın olduğunun görüleceğini dile getirdi. Büyükelçi Bhattacharyya iki ülke arasında kültür köprüsü kurmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. Sergide fotoğrafları bulunan sanatçılar Dr. Necdet Şükrü Altun, İlker Şahin, Hüseyin Sarı ve Ziya Volkan Çolak da ziyaretçilere eserlerini tanıttı.