Türk sanatları yarışacak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarını desteklemek ve bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek üzere 20’ncisi düzenlenecek olan ‘Devlet Türk Sanatları Yarışması’, bu yıl Millî Mücadele’nin 100’üncü yılına ithaf edilecek.