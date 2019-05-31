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Türk sanatları yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarını desteklemek ve bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek üzere 20’ncisi düzenlenecek olan ‘Devlet Türk Sanatları Yarışması’, bu yıl Millî Mücadele’nin 100’üncü yılına ithaf edilecek.

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‘Hüsn-i Hat’, ‘Tezhib’ ve ‘Minyatür’ dallarında düzenlenecek yarışmada, 3 eserin sahibi 20 bin TL, 3 eserin sahibi 5 bin TL ve sergilenmeye layık görülenler eserlerin sahipleri ise bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaya başvurular 23 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında, https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet sistemine yönlendirilerek yapılabilecek. Devlet Türk Sanatları Yarışması’na başvuracaklar bilgi ve şartnameye  https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek. 

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