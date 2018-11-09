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Türkiye ve İran dostluğu turizme de yansıtılacak  

İran'dan gelen bir grup iş adamı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

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İki ülke arasında geçmişten gelen dostluk ve kardeşliğe vurgu yapılan görüşmede, sanayi, turizm ve iş ortaklıkları konularında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Alevi İnançlar Birliği Başkanı Faruk Ali Yıldırım’ın da eşlik ettiği ziyarette, geçmişten günümüze yıllardır iki ülke toplumu tarafından sürdürülen ve büyük emekler verilerek bugünlere getirilen Türkiye ve İran arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine dikkat çekildi. Belediye Başkanı Yaşar, “Yaşadığımız coğrafyada yüzlerce yıldır dostluk ve kardeşlik içerisinde kültürel ve ticari ilişkiler kurduğumuz İranlı dostlarımızla turizm başta olmak üzere ticari iş birliklerimizi devam ettirmeliyiz” dedi. Yaşar, “Türkiye ve İran, İslam coğrafyasında kültürel değerleri sağlam temellere dayanan iki ülkedir. Ülkelerimiz arasında yıllardır sürdürülen ve yaşatılan kardeşlik ilişkisi turizm ve ticaret alanında da kendini göstermeli” ifadelerini kullandı. 

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