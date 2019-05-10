Tuz Gölü'nde Dilek Feneri Festivali

Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü’nde bu yıl ikincisi düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencileri, halay çekerek çıplak ayakla Tuz Gölü üzerinde yürüdü. Öğrenciler, Tuz Gölü üzerinde karanlık çökünce dilek feneri uçurdu.