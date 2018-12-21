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Ulu çınarlar yalnız değil

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki dede ve nineleri ziyaretini aralıksız sürdürüyor.

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Dede ve ninelerin hayır dualarını alan Ertürk, onlara ev ve diğer işlerinde de yardım ediyor. Ertürk ziyaretlerinde yaşlıların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediye ekipleri de, yaşlılara yıl boyunca sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden taşıma hizmetine kadar birçok hizmet veriyor. Ertürk, Yassıören Köyü’ne yaptığı ziyarette 80 yaşındaki Tahir Dede ve Ayşe Nine’yi de yalnız bırakmadı. Ertürk’ün elini öptüğü Tahir Dede ve Ayşe Nine, ziyaretten oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Belediyle Başkanı Ertürk, yaptıkları hizmetler ve geliştirdikleri projeler kadar, ilçe halkının gönüllerini kazanmanın, onların gönüllerinde yer tutmanın da önemli olduğunu söyledi. Gönül belediyeciliği çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi, nine ve dedeleri de yalnız bırakmadıklarını söyleyen Ertürk, “Bu ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizde onlara Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını iletiyoruz. Onların hayır dualarını almaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

 

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