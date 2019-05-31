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Ulucanlar'a yoğun ilgi

Ankara’nın en fazla ziyaret edilen müzesi olma unvanını elinde bulunduran Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Müzeler Haftası’nda ziyaretçi akınına uğradı. 

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Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ücretsiz olarak kapılarını açtığı Müzeler Haftası’nda 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Müzeye, özellikle öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Müzede Türk siyasi hayatına dair bir yolculuğa çıkan öğrenciler, soluğu ilk önce Hilton Koğuşu olarak adlandırılan bölgede aldı. Ardından müşahede odalarına doğru yola çıkan öğrenciler, yakın tarihe ışık tutan olayları rehberlerden dinledi. Çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacını yerinde gören öğrenciler, müzeden çok etkilendiklerini söyledi. 

Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi’nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6’ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi’nin 6’ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor. 

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