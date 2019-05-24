Ustalar ve çıraklar aynı sergide buluştu

CerModern’de açılan sergi, Lütfü Günay, Adnan Çoker, Mustafa Ayaz, Tomur Atagök, Süleyman Saim Tekcan, Ergin İnan ve Güler Akalan ile onların yetiştirdiği 20 ressama ait tablolara ev sahipliği yapıyor. Sergide, Türk resim sanatına, eserleri ve yetiştirdikleri öğrencilerle katkı sunan 7 duayen ismin el kalıplarından yapılmış heykeller de yer alıyor. ‘Sanatın 7 Eli’ sergisi, 2 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.