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Ustalardan girişimcilik dersi

Ankaralı genç girişimciler, ATO’da biraraya geldi. Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Odası’ndan usta isimler gençlere ders olacak anlatımlar yaptı.    

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin geleceklerini kurgularken önceliklerini eğitime vermeleri gerektiğini söyledi. Bugün insan hayatının merkezinde olan birçok teknolojinin 10 yıl önce icat edildiğini belirten Yavuz, “Dünyanın en büyük şirketler listesinde eskiden finans ve enerji şirketleri ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler listesinde mazisi 10-15 yılı bulmayan teknoloji girişimcilerini görüyoruz” dedi. 

GENETİK BİR AVANTAJ 

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da, olarak girişimciliği desteklediklerini, kadın ve genç girişimciliğe özel önem verdiklerini dile getirdi. Türk toplumunun girişimcilik özelliğine sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, “Girişimcilik bizim için genetik bir avantaj. Bu avantajı negatif alanlarımızda dengelersek girişimcilikte dünyanın yıldızı olacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı. Türkiye’de genç işsizlik oranının yüzde 23 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, yapılan araştırmalara göre yüksek girişimcilik faaliyetleri olan ülkelerin, ortalama ekonomik büyümenin üzerinde gelişme gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, genç girişimci sayısının artması adına atılacak her adımın yeniliğin, rekabetin, verimliliğin, kalitenin ve istihdamın dolayısıyla ekonomik kalkınmanın hızlanması anlamına geleceğini vurguladı.  

HÜKÜMET DESTEK VERİYOR 

Hükümetin girişimcilere yönelik çok sayıda destek verdiğini hatırlatan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Refah seviyemizin yükselmesi, istihdamın, üretimin ve ihracatın artması için tuttuğunu koparan girişimci insanlara ihtiyacımız var. Girişimcilerimizi teşvik edecek, önlerini açacak, onların azmini, heyecanını, cesaretini güçlendirecek bir sistem kurmak için pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçiren hükümetimiz, girişimcilere finansman açısından büyük kolaylıklar sağlıyor. Ben girişimci olmak istiyorum diyene cömert destekler veriyor.” 

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