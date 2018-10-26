Ustaların sergisine duygusal açılış
Türk sinemasının efsaneleşmiş yıldızları Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın hayatına dair özel eşyalarının yer aldığı sergi ANKAmall’da açıldı.
Çiftin oğulları Kerem Alışık’ın da katıldığı açılışta duygusal anlar yaşandı. Kerem Alışık, özlemini de dile getirdiği duygusal bir konuşma yaparak, “Koskoca bir hayatı, şiirleri, resimleri, mektupları avuçlarında, yürekleri kirpiklerinin ucunda yaşadılar. Yaşamları boyunca samimi, fedakar, candan bir hayatı paylaştılar. Ülkelerinin bütün yüreklerine ulaşan, öyle namuslu, öyle sıcak, öyle temiz, öyle sadık ve öyle aşık bir hayat” ifadelerini kullandı. Sergide unutulmaz sanatçılar Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın yaşantılarını yansıtan fotoğraflar, birbirlerine yazdığı mektuplar, film ve tiyatro afişleri, kıyafetleri, özel eşyaları, karakalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ve ödüllerinin de yer alıyor.
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