Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Ustaların sergisine duygusal açılış 

Türk sinemasının efsaneleşmiş yıldızları Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın hayatına dair özel eşyalarının yer aldığı sergi ANKAmall’da açıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çiftin oğulları Kerem Alışık’ın da katıldığı açılışta duygusal anlar yaşandı. Kerem Alışık, özlemini de dile getirdiği duygusal bir konuşma yaparak, “Koskoca bir hayatı, şiirleri, resimleri, mektupları avuçlarında, yürekleri kirpiklerinin ucunda yaşadılar. Yaşamları boyunca samimi, fedakar, candan bir hayatı paylaştılar. Ülkelerinin bütün yüreklerine ulaşan, öyle namuslu, öyle sıcak, öyle temiz, öyle sadık ve öyle aşık bir hayat” ifadelerini kullandı. Sergide unutulmaz sanatçılar Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın yaşantılarını yansıtan fotoğraflar, birbirlerine yazdığı mektuplar, film ve tiyatro afişleri, kıyafetleri, özel eşyaları, karakalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ve ödüllerinin de yer alıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu´nda Kaşıkçı´yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu´nda Kaşıkçı´yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA