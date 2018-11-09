Vali Şahin’den işbirliği vurgusu  

İstanbul Valiliği’nden Ankara’ya atanan Vasip Şahin göreve başladı. Şahin, Ankara Valiliği’ne gelişinde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı. Vali Vasip Şahin, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, Ankara ve Türkiye’ye en güzel hizmeti verme gayretinde olacaklarını söyledi.

‘EKİBİMİZ ÇOK GÜZEL’

Vali Şahin, makamına geçtikten sonra yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’daki görev süresinde kendisine verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Ankara’da da güzel hizmetler yapmayı temenni eden Şahin, “Burada güzel bir ekip var, çalışma arkadaşlarımızla, daire amirlerimizle kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla ve yine paydaş kurumlarımızla, adli, mülki, askeri erkân ve gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, tabii ki vatandaşımızın temsilcisi tüm kesimlerle İnşallah güzel bir iş birliği içerisinde Ankara’mıza ve dolayısıyla ülkemize hizmet etme imkanı buluruz. En büyük arzum budur. İnşallah yüzümüzün akıyla, şerefimizle ve verebileceğimizin en azamisi ile Ankara’da bir hizmet dönemi geçirmiş oluruz” dedi.