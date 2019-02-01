Van’a kucak dolusu yardım yolculuğu

Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü üyelerin oluşturduğu InterTurkey grubu, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 7 yıl önce sosyal medya aracılığıyla kurulan InterTurkey, köy okulundaki çocuklar ve kimsesiz çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yardım projeleri düzenliyor. İlkini geçen yıl hayata geçirdikleri ‘Gönül Treni’ projesiyle Türkiye’nin her bir köşesinden yaklaşık 150 gezgin Doğu Ekspresi’yle Kars’a giderek çok sayıda çocuğun kıyafet, kırtasiye ve oyuncak ihtiyacını karşıladı. İkincisi, bu yıl düzenlenen proje kapsamında oyuncak ve kitaplar bu kez Van Gölü Ekspresi’yle Van’a gitti. InterTurkey grubunun yöneticilerinden Bilal Özdemir, ulaşabilecekleri her çocuğa ulaşma sözü verdiklerini belirterek, “Bizim tek bir çıkarımız var o da çocukların yüzünde bir tebessüm sağlayabilmek” dedi.