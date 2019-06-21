Vangölü Ekspresi’yle masalsı bir yolculuk
Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, yolcularına benzersiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.
Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş’tan geçerek Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne ulaşan Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine büyük katkı sağlıyor. Yolcular Bitlis’te yemyeşil tabiatın yanı sıra, önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.
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