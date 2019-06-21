Vangölü Ekspresi’yle masalsı bir yolculuk

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş’tan geçerek Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne ulaşan Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine büyük katkı sağlıyor. Yolcular Bitlis’te yemyeşil tabiatın yanı sıra, önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.