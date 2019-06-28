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Yabancı milletvekilleri Hamamönü’nü gezdi  

Kosova, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Arnavutluk parlamentoları milletvekilleri, Altındağ’ın tarihi bölgesi Hamamönü’nde incelemede bulundu.

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Heyet, önce Hamamönü’nün tarihi hakkında bilgi aldı, ardından bölgeyi gezdi. Mehmet Akif Ersoy Evi’ni yakından görme fırsatı bulan heyet üyeleri, eski Ankara evlerini de ilgiyle inceledi. Daha sonra Hamamönü Sanat Sokağı’ndaki atölyeleri gezen heyet, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. 6 ülkenin milletvekillerinden oluşan heyete, Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası’nda devam eden yenileme çalışmaları hakkında da bilgi verildi. 

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