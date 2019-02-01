Yabancı öğrenciler Türkçe tiyatro izledi 

Akün Sahnesi’ndeki gösterimi büyük bir keyif ile izleyen yabancı öğrenciler, unutulmaz bir vakit yaşadı. Yabancı öğrenciler Türkiye’de tiyatro izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anthony Shaffer’in yazdığı, Göksel Kortay’ın Türkçe’ye çevirdiği ‘Kapan’ adlı oyun, Gökhan Kocaoğlu’nun yönetmenliğinde Ankara’da sanatseverlere buluşmaya devam edecek ABD’de Tony Ödülü’nü alan, daha önce sinemaya da uyarlanan ‘Kapan’, İngiliz polisiye roman yazarı Andrew Wyke ile turizmle uğraşan İtalyan göçmen Milo Tindle’ın gerilimli ve komik hikayesini anlatıyor.