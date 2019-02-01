11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2157
  • 5,9791
  • 220.956
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Yabancı öğrenciler Türkçe tiyatro izledi 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ‘Türkiye Bursları’ programı kapsamında Ankara’da üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler, Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Kapan’ adlı oyunun prömiyerini izledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akün Sahnesi’ndeki gösterimi büyük bir keyif ile izleyen yabancı öğrenciler, unutulmaz bir vakit yaşadı. Yabancı öğrenciler Türkiye’de tiyatro izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anthony Shaffer’in yazdığı, Göksel Kortay’ın Türkçe’ye çevirdiği ‘Kapan’ adlı oyun, Gökhan Kocaoğlu’nun yönetmenliğinde Ankara’da sanatseverlere buluşmaya devam edecek ABD’de Tony Ödülü’nü alan, daha önce sinemaya da uyarlanan ‘Kapan’, İngiliz polisiye roman yazarı Andrew Wyke ile turizmle uğraşan İtalyan göçmen Milo Tindle’ın  gerilimli ve komik hikayesini anlatıyor.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA