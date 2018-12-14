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Yarım asırlık mesleğini örnek olarak kitaplaştırdı

Arı Eğitim Kurumları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp’in, kaleme aldığı ‘Eserleri Sözlerinin Ötesinde Bir Eğitimci Sıtkı Alp’in Kaleminden’ adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

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Kitap, Alp’in yarım asrı aşan meslek hayatından ve yaşamından izler taşıyor. Sıtkı Alp, kitabın editörü Dr. Fatma Türkyılmaz’a, eşi Süheyla Hanım’a, kızları Dr. Seva Demiröz ile Seda Tarman’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Erzurum’da orta halli bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldiğine dikkati çeken Alp, “Eğitimimi tamamladıktan sonra devlette öğretmen olarak göreve başladım. Bir süre çalıştıktan sonra Ankara’da dershane açtım. Daha sonra Arı Okulları ve Çankaya Üniversitesi’ni kurdum. Meslek hayatımı ve yaşam öykümü anlattığım kitabı gençler de okusun, faydalansınlar” dedi. 

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