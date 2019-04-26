Yarım asırlık emeğe ödül
Polatlı Sobacılar, Kalaycılar, Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 50 yıldan bu yana vergi mükellefiyetliğini aksatmadan yerine getiren 16 esnaf ve sanatkar olan üyesi teşekkür belgesi ve plaketle ödüllendirildi.
ÖDÜL VERİLDİ
Polatlı Sobacılar, Kalaycılar, Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cabbar Çepur, “Odamızın düzenlemiş olduğu, ayrıca seçim vaatlerimiz arasında da bulunan, çalışma hayatında yarım asrı dolduran, vergi mükellefiyetini sorunsuz yerine getiren oda üyelerimiz fazlasıyla onurlandırılmayı hak ediyor. Burada plaket almaya hak kazanmış üyelerimizin bundan sonraki hayatlarında sağlık, uzun ömür ve hayırlı işler diliyorum” dedi.
ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da, “Geleneksel mesleklerimizi yaşatmak gibi Ahilik geleneğinin en güzel örneklerini sergilemiş esnaf ve sanatkar ustalarımıza, ağabeylerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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