Yarım asırlık emeğe ödül

ÖDÜL VERİLDİ

Polatlı Sobacılar, Kalaycılar, Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cabbar Çepur, “Odamızın düzenlemiş olduğu, ayrıca seçim vaatlerimiz arasında da bulunan, çalışma hayatında yarım asrı dolduran, vergi mükellefiyetini sorunsuz yerine getiren oda üyelerimiz fazlasıyla onurlandırılmayı hak ediyor. Burada plaket almaya hak kazanmış üyelerimizin bundan sonraki hayatlarında sağlık, uzun ömür ve hayırlı işler diliyorum” dedi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da, “Geleneksel mesleklerimizi yaşatmak gibi Ahilik geleneğinin en güzel örneklerini sergilemiş esnaf ve sanatkar ustalarımıza, ağabeylerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.