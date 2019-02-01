Yarıyıl eğlencesi devam ediyor

Her gün saat 14.30-15.30 arasında yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar, ardından saat 16.00’da başlayan tiyatro ile de keyifli dakikalar geçiriyor. Pandomim, balon katlama, illüzyon gibi gösterilerle eğlenen çocuklar Kırmızı Başlıklı Kız, Mızmızın Rüyası, İnatçı Kedi ve Nasreddin Hoca oyunlarıyla da unutulmaz bir yarıyıl tatili geçiriyor. Her gün farklı bir oyun ve çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlikler, 3 Ocak tarihe kadar devam edecek.