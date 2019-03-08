AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkent’i adım adım dolaşan Özhaseki katıldığı toplantı, ziyaret ve açılışlarda projelerini ve Ankara’ya yapılacak yatırımları anlatıyor. 25 ilçe için 5 bin proje hazırladıklarını belirten Özhaseki, “Bunları yazdık, altına imza attık. Bunlar bizim sözümüz, taahhüdümüz. Ancak, CHP’nin adayından daha şu ana kadar bir tane proje duymadım” dedi. Özhaseki, “Ankara bizim gurur kentimiz, Türkiye’nin gözü Ankara’da. Ankara Gazi Mustafa Kemal’in kenti, Başkent’imiz. Oraya aday oluyorsanız, insanlara duyduğunuz saygıdan dolayı dersinize çalışmanız lazım. İnsanların huzuruna çıkıp, o yapacaklarınızı söylemeniz lazım. Bunu yapmazsanız, insanlar gülerler, alay ederler” diye konuştu.

KOŞA KOŞA YAPACAĞIZ

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a “Ankara için 5 yıl ne yapacaksınız?” diye sorulduğunda, ‘Yavaş yavaş’ diye cevap verdiğini hatırlatan Özhaseki, “Kardeşim, yavaş yavaş ancak yatılır, dinlenilir. Burada 5 bin proje var, koşa koşa yapacağız, uçak gibi hızlı yapacağız hızlı. Millet bizden yan gelip yatmamızı istemiyor, çalışmamızı istiyor, çalışmamızı” dedi.

Özhaseki, Ankara ile ilgili projelerine ilişkin aylardır çalıştıklarını ve bunu bir kitapçık halinde kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, ”Neler yapabiliriz tespit ettik. Dersimize çalıştık. Vatandaşımıza güveniyoruz. Kitapçıklarda metro sistemlerinin nereden başlayıp nereye götürüleceği belli, kaç yerde yeşil alan yapacağımız da belli. Spor projelerimiz, kültür sanat projelerimiz, gençler için, kadınlar için ne vadettiğimizi de yazdık. Bunun da altına imza attık, kitap haline getirdik. Niye? Vatandaş gerekirse 5 sene sonra, ‘Bunu söylediniz, niye yapmadınız?’ diye bizden hesap sorsun diye yapıyoruz. Bu, bizim vatandaşa olan saygımızdan, bir taraftan da kendimize olan öz güvenden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

KOL KOLA HİZMET EDECEĞİZ

Mehmet Özhaseki şunları söyledi: “Büyükşehir adayı olarak gerek AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili 25 kardeşlerimle birlikte hizmete hazırız. Bizler kol kola gireceğiz, gayret edeceğiz, asla mazeret söylemeyeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Sizler de eğer bizi sevdiyseniz, hizmet etmemizi söylüyorsanız lütfen 31 Mart’a kadar biraz gayret edin, eşe dosta bu söylediklerimizi ve gerçekleri anlatın. 31 Mart akşamında da inşallah görev omuzlarımızda kalırsa zaten vebal sizden gidiyor, kenara çekilin, hizmetlerimizi seyredin.”