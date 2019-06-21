Yaz Kur’an kursunda hedef 250 bin öğrenci

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun’ sloganından yola çıkarak, bu yıl 250 bin çocuğa Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmeyi hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 160 bin öğrenciye eğitim verdiklerini hatırlatan Sönmezoğlu, “Yaz döneminde Kur’an eğitimi alacak çocuklarımız için Başkent’teki 3 bin 118 cami, bin 500 Kur’an kursu ve bazı okullar hazır hale getirdik” dedi.

VATAN SEVGİSİ AŞILANACAK

17 Haziran’da başlayan ve 10 bin civarında eğitmenin görev aldığı Kur’an kurslarına davet edilen gençler ve çocuklara, İslamiyet’in itikat, ibadet ve ahlaka dair kuralları da öğretilecek.

Yaz Kur’an kurslarının temel dini bilgilerin öğrenilmesi açısından önemine değinen Sönmezoğlu, eğitim programlarında aynı zamanda vatan sevgisi, birlik ve beraberlik gibi konuların yer alacağını anlattı. Sönmezoğlu, “Biz öyle arzu ediyoruz ki yaz kurslarımıza gelen çocuklarımıza dini eğitimlerini verelim, namaz kılmalarını, kıldırmalarını da öğretelim. Artık kendinden emin, güvenilir bir insan olsun ki birilerinin kulaktan dolma bilgilerle ona enjekte etmek isteyeceği bilgilere ihtiyacı olmasın. Hangi okula giderse gitsin, hangi mesleği seçerse seçsin, ibadeti ile hayatını, davranış ve ahlaki ilkeleri bilsin istiyoruz” diye konuştu.