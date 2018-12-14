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Yemen’e sessiz kalmadılar

Çankaya İlçe Müftülüğü Kur’an Kursu öğreticileri ve engelli kursiyerler, Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı. Açılan kermesten elde edilen gelir açlık yaşayan mazlumlara ulaştırılacak. 

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Yıllardır süren iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı Yemen için Ankara sessiz kalmadı. Peygamber Efendimizin ‘Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir’ Hadisi Şerif’ini düstur edinen Çankaya İlçe Müftülüğü Kültür Evi’nde eğitim gören 62 engelli kursiyer ve Kur’an Kursu öğreticileri, ‘Engelimiz Kardeş Olmaya Engel Değil’ sloganıyla kermes düzenledi. Kermesin açılışını Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar ve Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden yaptı. Açılışa, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Gazi Kız Yurdu Müdürü Demet Gülden, İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörü Emine Aydın Belge, öğreticiler Canan Atalay, Rukiye Doğan, Sunay Solak, kursiyerler ve gönüllüler de katıldı. Kermeste, bol çeşitli yiyecekler yoğun ilgi gördü. Ayrıca kursiyerlerin yapmış oldukları el emeği göz nuru resim ve sloganlarda kültür evinde sergilendi. Açılışın ardından kermesi gezen İlçe Müftüsü Ali Gülden, emeği geçen kursiyerlere ve görevli personele teşekkür ederek bağış yaptı. Kermes sonunda Yemen’deki mazlumlar için toplanan 5 bin 215 TL, Müftü Ali Gülden’e teslim edildi. 

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