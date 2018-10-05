Yenimahalle Türkiye Şampiyonu oldu 

İki devre halinde oynanan ve 10 takımın yer aldığı şampiyonada Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Bayan Goalball Takımı müsabakaları namağlup, 54 puanla tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Teknik Direktör Osman Karalı yönetimindeki takımın oyuncuları Sevda Altunoluk, Neşe Mercan, Sevtap Altunoluk, Hilal Polat ve Fatma Beyza Ceran rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Tüm rakiplerini yenmeyi başaran Yenimahalle ekibi, 54 puanla şampiyonluk kupasını Uşak Valisi Salim Demir’in elinden aldı. Sporcuları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engel tanımayarak göğsümüzü kabartmaya devam eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Onların elde ettiği bu başarıların, tüm engelli gruplarına örnek olmasını diliyorum” dedi. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek de “Belediyemizin ismini gururla taşıyoruz. İnşallah Ekim 2019’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda da Milli Takım olarak başarıyla yurda döneceğiz” diye konuştu.